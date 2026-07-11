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Oslavy prijatia Deklarácie o zvrchovanosti budú v Starej Bystrici
Oslavy odštartujú o 16.00 h detským programom a následne sa účastníkom osláv predstavia folklórne súbory Radôšťan a Poľana, Zborovské ozveny, Cigánski diabli či Čarovné ostrohy.
Autor TASR
Stará Bystrica 11. júla (TASR) - V kysuckej obci Stará Bystrica sa v sobotu uskutoční 22. ročník Osláv zvrchovanosti. Slávnostné podujatie, ktoré je tradičnou pripomienkou prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17. júla 1992, sa koná s finančnou podporou Úradu vlády SR.
Oslavy odštartujú o 16.00 h detským programom a následne sa účastníkom osláv predstavia folklórne súbory Radôšťan a Poľana, Zborovské ozveny, Cigánski diabli či Čarovné ostrohy. Oficiálny program so slávnostným vztýčením slovenských vlajok a príhovormi hostí odštartuje o 20.00 h a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos osláv odvysiela večer na Dvojke aj Slovenská televízia a rozhlas.
Vláda koncom mája schválila návrh na uvoľnenie dotácie vo výške 113.050 eur pre obec Stará Bystrica za účelom zabezpečenia osláv z rozpočtovej kapitoly všeobecná pokladničná správa. Starosta Starej Bystrice Ján Podmanický na sociálnej sieti upozornil, že akcia patrí medzi celoštátne podujatia a v priebehu posledných rokov narástli aj náklady na jej prípravu. „Môžem s čistým svedomím povedať, že poskytnutá dotácia plne zodpovedá nákladom na organizovanie tohto podujatia, napokon, po skončení vždy predkladáme podrobné vyúčtovanie Ministerstvu financií SR,“ podotkol Podmanický.
Deklaráciu o zvrchovanosti SR schválila Slovenská národná rada (SNR) v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Po júnových voľbách v roku 1992 sa najsilnejšie a víťazné politické subjekty v Čechách a na Slovensku Občianska demokratická strana a Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) dohodli na vzájomných rokovaniach o riešení štátoprávnych problémov vtedajšej federácie. Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Za prijatie deklarácie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov SNR. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.
Oslavy odštartujú o 16.00 h detským programom a následne sa účastníkom osláv predstavia folklórne súbory Radôšťan a Poľana, Zborovské ozveny, Cigánski diabli či Čarovné ostrohy. Oficiálny program so slávnostným vztýčením slovenských vlajok a príhovormi hostí odštartuje o 20.00 h a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos osláv odvysiela večer na Dvojke aj Slovenská televízia a rozhlas.
Vláda koncom mája schválila návrh na uvoľnenie dotácie vo výške 113.050 eur pre obec Stará Bystrica za účelom zabezpečenia osláv z rozpočtovej kapitoly všeobecná pokladničná správa. Starosta Starej Bystrice Ján Podmanický na sociálnej sieti upozornil, že akcia patrí medzi celoštátne podujatia a v priebehu posledných rokov narástli aj náklady na jej prípravu. „Môžem s čistým svedomím povedať, že poskytnutá dotácia plne zodpovedá nákladom na organizovanie tohto podujatia, napokon, po skončení vždy predkladáme podrobné vyúčtovanie Ministerstvu financií SR,“ podotkol Podmanický.
Deklaráciu o zvrchovanosti SR schválila Slovenská národná rada (SNR) v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Po júnových voľbách v roku 1992 sa najsilnejšie a víťazné politické subjekty v Čechách a na Slovensku Občianska demokratická strana a Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) dohodli na vzájomných rokovaniach o riešení štátoprávnych problémov vtedajšej federácie. Deklaráciu prijal slovenský parlament po volebnom víťazstve HZDS v súlade s jeho programom a s programom Slovenskej národnej strany. Za prijatie deklarácie hlasovalo 113 zo 147 prítomných poslancov SNR. Deň prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR - 17. júl - je na základe zákona NR SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.