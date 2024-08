Oslavy SNP na Jankovom vŕšku obmedzia i dopravu, uzatvoria dve cesty

Uhrovec 19. augusta (TASR) - Trenčianske krajské oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) na Jankovom vŕšku pri Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou) 24. augusta prinesú i dopravné obmedzenia. Vodiči sa musia pripraviť na úplnú uzáveru ciest III/1770 a III/1844, pre účastníkov osláv pripravili organizátori záchytné parkovisko i kyvadlovú dopravu. TASR o tom informovala starostka Uhrovca Zuzana Máčeková.



Uzávera dvojice ciest tretej triedy na úseku od záchytného parkoviska pri záhradkárskej osade po Jankov vŕšok potrvá od 7.00 h do 23.00 h. Záchytné parkovisko obec zriadi pri záhradkárskej osade. Uzavretý úsek cesty budú môcť vodiči obchádzať cez Bánovce nad Bebravou.



"Počas osláv bude zabezpečená autobusová doprava na trase Bánovce nad Bebravou - Jankov vŕšok a späť v hodinových intervaloch a kyvadlová doprava na trase od parkoviska pri záhradkárskej osade po Jankov vŕšok a späť, ktorá bude premávať každých 20 minút," priblížila ďalej Máčeková. Prvý autobus zo záchytného parkoviska pôjde o 12.30 h, pre občanov so zdravotným znevýhodnením bude pripravený nízkopodlažný autobus.



Autobusová doprava na trase Bánovce nad Bebravou - Jankov vŕšok a späť bude premávať z Bánoviec nad Bebravou o 12.00 h, 13.00 h, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h, 17.00 a 18.00 h, z Jankovho vŕšku pôjdu autobusy o 19.00 h, 20.00 h, 21.00 h a 22.00 h.



Slávnostná spomienka pri príležitosti 80. výročia SNP na Jankovom vŕšku bude tento rok spojená s ukážkami bojov z druhej svetovej vojny, so zapálením vatry či s pochodom Nesmrteľného pluku. V kultúrnom programe sa predstavia rocková skupina Gladiátor, umelecký súbor Lúčnica a hudobná skupina Sokoly. Okrem koncertu vojenskej hudby vystúpia Dychová hudba Ostratičanka a HuPS Ľudová hudba Jána Chudobu. Súčasťou programu budú aj sprievodné podujatia - výstava Nezabúdajme na spoločnú históriu, výstava techniky z druhej svetovej vojny a spanilá jazda v historických vozidlách k pomníku SNP.



Spomienku pripravil Trenčiansky samosprávny kraj, mestá Bánovce nad Bebravou a Partizánske, obec Uhrovec a Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín. Oslavy realizujú s finančnou podporou vlády SR.