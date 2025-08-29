< sekcia Regióny
Oslavy SNP prinesú prezentáciu techniky, koncerty i vojenskú prísahu
Celoštátne oslavy sa budú v Banskej Bystrici niesť aj v znamení 70. výročia Múzea SNP.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok konajú celoslovenské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Podujatie prinesie prezentáciu historickej i súčasnej vojenskej techniky, koncerty či prísahu absolventov základného vojenského výcviku. Súčasťou programu bude aj pietny akt a slávnostné príhovory.
Park pod Pamätníkom SNP bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. O 10.00 h sa bude konať pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na veľkoplošných obrazovkách. O 11.00 h je na pódiu v parku naplánovaný slávnostný program s príhovormi hostí. V rámci kultúrnych vystúpení sa v popoludňajších hodinách predstaví Martin Gyimesi s hitmi Karola Duchoňa, Vojenská hudba Ozbrojených síl (OS) SR, Samo Tomeček, Ivana Regešová či Kandráčovci.
Celoštátne oslavy sa budú v Banskej Bystrici niesť aj v znamení 70. výročia Múzea SNP. V rámci sprievodných aktivít budú v areáli pripravené stánky ministerstiev a rôznych organizácií v ich pôsobnosti. Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky OS SR a ďalších ozbrojených zložiek. Súčasťou podujatia bude aj slávnostná vojenská prísaha približne 400 absolventov základného vojenského výcviku.
V súvislosti s oslavami platia v Banskej Bystrici i dopravné obmedzenia, pre dopravu sú uzavreté viaceré ulice a parkoviská v centre mesta. Pre návštevníkov sú pripravené záchytné parkoviská pri obchodných centrách, zo železničnej stanice a Radvane budú každých 15 minút premávať kyvadlové autobusy.
Celoštátne oslavy 81. výročia SNP pripravilo Ministerstvo obrany SR spolu s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630.000 eur.
