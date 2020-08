Oslavy SNP rušila skupina protestujúcich, podľa S. Mičeva sú hanbou

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – Za obrovskú hanbu označil v sobotu po oficiálnej časti osláv 76. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev skupinu ľudí, ktorá hlasitým prejavom protestovala proti súčasnej vládnej špičke. Pískala počas jej prejavov, vykrikovala mená politikov a nadávala im, čo bolo počuť aj v priamom prenose v televíznom vysielaní. Polícia stála pri nej, ale nezakročila spôsobom, ako si predstavovali niektorí pozvaní účastníci osláv, a teda tak, aby ďalej nerušila dôstojnosť osláv.



"Nepatrí to sem, je to obrovská hanba, čo robia. Zvrhlo sa to na nechutnú frašku. Podľa mňa sú to ľudia, ktorí nemajú žiadnu morálku, pretože tu v prvom rade sedeli účastníci Povstania a pre nich sme tu boli. Ja tu nie som kvôli politikom, som tu kvôli týmto ľuďom, a oni to celé postavili do svetla, že si tu urobili politickú manifestáciu. Nech si ju robia, kde chcú, ale sem to nepatrí," reagoval Mičev.



Na otázku TASR, či ako organizátori požiadali políciu o zakročenie voči ľuďom, ktorí narúšali dôstojný akt osláv v ich areáli, Mičev konštatoval: "Policajti stáli vedľa nich. Rozhodli sa nezakročiť. Ako organizátor nemôžem predsa niekoho vykázať, to nie je moja právomoc, alebo sem niekoho nevpustiť, to sa nedá," zdôraznil Mičev.



"Žijeme v demokratickej spoločnosti, každý má právo prejaviť svoj názor. Nevidím dôvod, aby polícia zakročovala. Toto je hanba na strane tých ľudí, ktorí svoj názor tu a pri tejto príležitosti takto vyjadrovali," konštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



"Myslím, že oni by si mali uvedomiť, pri akej príležitosti, akým spôsobom a aké prejavy majú. Akým spôsobom vyjadrujú úctu k tým, ktorým sme sa sem prišli pokloniť. Mnohí pred 76 rokmi obetovali to najcennejšie. Vážme si, že zatiaľ žijeme v spoločnosti, kde máme ešte možnosť vyjadriť svoj názor," pokračoval.



Ako dodal, nemá zatiaľ detailné informácie, ale bude sa pýtať, či tento "protest" mal byť ohlásený alebo nie.