Oslavy SNP v B. Bystrici začnú v stredu, vstup do múzea bude bezplatný

Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Dvojdňové celoštátne oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa začínajú v stredu (28. 8.) a naplno si ich môžu užiť aj návštevníci, ktorí zavítajú do mesta pod Urpínom. Do Múzea SNP sa dostanú od 9.00 h bezplatne až do 18.00 h.



Ako pripomína radnica, od 12.00 do 17.00 h sa uskutoční prezentácia klubov vojenskej histórie (KVH). Návštevníci uvidia dobový vojenský tábor s množstvom techniky a vojakmi KVH. Lákadlom bude i jazda historických vozidiel po Námestí SNP a v uliciach Banskej Bystrice. Kolóna vyrazí o 14.30 h z areálu Pamätníka SNP. Po ukážke na Námestí SNP sa autá presunú o 15.30 h ulicami mesta a jazdu ukončia znova v dobovom vojenskom tábore.



V kinosále Múzea SNP sa o 15.00 h koná prezentácia knižného diela kňaza a spisovateľa Mateja Taslera s názvom Puknutý kaleidoskop a od 17.00 do 18.00 h bude v areáli múzea stretnutie s veteránmi, priamymi účastníkmi Povstania. V programe je tiež slávnostný nástup klubov vojenskej histórie a koncert dobovej hudby v podaní Emy Papšovej.



"Deň pred oficiálnymi oslavami vydá Slovenská pošta, v náklade 100.000 kusov, príležitostnú poštovú známku s motívom 80. výročia SNP," dodáva mesto.



V súvislosti s oslavami SNP bude zákaz vjazdu a parkovania platiť od polnoci 28. augusta do 29. augusta do 23.00 h na uliciach J. Cikkera, F. Švantnera, Kapitulská, Kuzmányho a Národná. Uzavreté bude aj Námestie Štefana Moysesa so zákazom vjazdu od Bakossovej ulice. Uzávera platí i na viaceré parkoviská, a to medzi domom kultúry a cestou I/66, na Štefánikom nábreží a pred budovou Ozbrojených síl SR od odbočky Ulice Československej armády. Časť dopravných obmedzení bude pokračovať z dôvodu osláv Dňa Ústavy SR a Dňa kroja aj 1. septembra.



V deň centrálnych osláv SNP bude komunikácia I/69 uzavretá medzi 13.00 až 22.00 h, cesta I/66 a rýchlostná cesta R1 od 14.00 do 22.00 h, teda až do ukončenia podujatia.