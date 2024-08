Oslavy SNP v Banskej Bystrici si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Banská Bystrica 21. augusta (TASR) - Celoštátne oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) si v Banskej Bystrici vyžiadajú aj rozsiahle dopravné obmedzenia. Počas nácvikov vojenskej prehliadky i samotných osláv bude uzavretá cesta prvej triedy medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, rýchlostná cesta R1, hlavný dopravný ťah popri Hrone i viaceré ulice v centre mesta. Pre verejnosť bude počas osláv zabezpečená kyvadlová doprava i záchytné parkoviská. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Prvé dopravné obmedzenia začnú v Banskej Bystrici platiť v nedeľu (25. 8.). Pre vykonávanie nácvikov vojenskej prehliadky bude od 13.00 do 4.00 h uzavretá cesta I/69 spájajúca Banskú Bystricu a Zvolen a od 16.00 h aj nábrežná komunikácia popri Hrone I/66 v centre Banskej Bystrice. V smere od Zvolena do Banskej Bystrice bude od 14.00 do 4.00 h uzatvorená aj rýchlostná cesta R1.



"Z rovnakého dôvodu je potrebné počítať s úpravou dopravného režimu i v nasledujúcich dňoch. Komunikácia I/69 bude uzavretá v pondelok (26. 8.) od 18.00 h do utorka (27. 8.) do 4.00 h. Na ceste I/66 platí uzávera od pondelka v čase od 21.00 h do utorka do 4.00 h a na R1 od 19.00 h," dodal Strelec s tým, že pre uzáveru cesty popri Hrone v centre mesta bude zobojsmernená premávka na Kuzmányho ulici.



Rozsiahle dopravné obmedzenia budú v Banskej Bystrici platiť aj počas samotných celoštátnych osláv, ktoré sa v areáli Pamätníka SNP uskutočnia vo štvrtok (29. 8.). Medzi 13.00 a 22.00 h bude uzavretá cesta I/69, cestu I/66 a rýchlostnú cestu R1 uzavrú od 14.00 do 22.00 h. V súvislosti s oslavami SNP bude platiť aj zákaz vjazdu a parkovania na uliciach J. Cikkera, F. Švantnera, Kapitulskej, Kuzmányho a Národnej.



"Uzavreté bude aj Námestie Štefana Moysesa so zákazom vjazdu od Bakossovej ulice. Uzávera v uvedených dňoch platí aj na viaceré parkoviská, a to medzi Domom kultúry a cestou I/66, na Štefánikovom nábreží a pred budovou Ozbrojených síl SR od odbočky Ulice Československej armády. Časť dopravných obmedzení bude pokračovať pre oslavy Dňa Ústavy SR a Slovenského dňa kroja aj v nedeľu 1. septembra," uviedol Strelec.



Pre návštevníkov osláv SNP bude zabezpečená kyvadlová doprava z Radvaň parku do centra a späť. Verejnosti bude v rámci mesta k dispozícii desať záchytných parkovísk, na ktorých bude možné odstaviť vozidlá. Ide o parkovacie plochy pri veľkých obchodných centrách a obchodných domoch či parkoviská na Mičinskej ceste a Štiavničkách. Počas trvania špeciálneho dopravného režimu budú v rámci mesta platiť aj dopravné obmedzenia v MHD a v prímestskej autobusovej doprave.