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Oslavy v Žiari nad Hronom vyvrcholia festivalom Rande s mestom
V bohatom kultúrnom programe čakajú obyvateľov a návštevníkov vystúpenia Lenky Libjakovej, Folklórnej skupiny Hron, Majselfa & Filipiana, Bandy Americano či legendárnej Tublatanky.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. júna (TASR) - V Žiari nad Hronom v piatok (26. 6.) vyvrcholia oslavy 780. výročia udelenia mestských práv multižánrovým festivalom s názvom Rande s mestom. Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková informovala, že oslavy začnú o 15.00 h a prvýkrát premenia tzv. žiarske jednosmerky na ulici Štefana Moysesa na pešie korzo plné kultúry, hudby a rodinnej zábavy.
V bohatom kultúrnom programe čakajú obyvateľov a návštevníkov vystúpenia Lenky Libjakovej, Folklórnej skupiny Hron, Majselfa & Filipiana, Bandy Americano či legendárnej Tublatanky. V uliciach sa budú pohybovať nadrozmerné tancujúce bábky, atmosféru klasického mestského bulváru dotvoria živé sochy, chodúliari, pouliční divadelníci, karikaturista či kapela Funny Fellows.
Súčasťou osláv bude podľa Šovčíkovej aj Deň otvorených dverí na mestskom úrade. Od 10.00 do 16.00 h si budú môcť deti z materských a základných škôl, ale aj verejnosť na chvíľu vyskúšať, aké je to byť primátorom mesta alebo pracovať na jednotlivých oddeleniach úradu. Zaujímavosťou bude Kaviareň v oblakoch, ktorá bude v tento deň zriadená na ôsmom poschodí „Bieleho domu“ a ponúkne panoramatický výhľad na mesto.
Podujatie si vyžiada aj viaceré obmedzenia v doprave, uzatvorenie niektorých ulíc a obchádzkové trasy autobusových liniek. Organizátori preto odporúčajú návštevníkom využiť parkoviská v priľahlých častiach mesta.
V bohatom kultúrnom programe čakajú obyvateľov a návštevníkov vystúpenia Lenky Libjakovej, Folklórnej skupiny Hron, Majselfa & Filipiana, Bandy Americano či legendárnej Tublatanky. V uliciach sa budú pohybovať nadrozmerné tancujúce bábky, atmosféru klasického mestského bulváru dotvoria živé sochy, chodúliari, pouliční divadelníci, karikaturista či kapela Funny Fellows.
Súčasťou osláv bude podľa Šovčíkovej aj Deň otvorených dverí na mestskom úrade. Od 10.00 do 16.00 h si budú môcť deti z materských a základných škôl, ale aj verejnosť na chvíľu vyskúšať, aké je to byť primátorom mesta alebo pracovať na jednotlivých oddeleniach úradu. Zaujímavosťou bude Kaviareň v oblakoch, ktorá bude v tento deň zriadená na ôsmom poschodí „Bieleho domu“ a ponúkne panoramatický výhľad na mesto.
Podujatie si vyžiada aj viaceré obmedzenia v doprave, uzatvorenie niektorých ulíc a obchádzkové trasy autobusových liniek. Organizátori preto odporúčajú návštevníkom využiť parkoviská v priľahlých častiach mesta.