Oslavy výročia Linky detskej istoty zavŕšia podujatím v Bratislave
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Oslavy 30. výročia Linky detskej istoty (LDI) zavŕšia pondelkovým večerným podujatím v Bratislave. Je venované vyjadreniu uznania, vďaky a úcty kľúčovým pilierom organizácie - zakladateľom, partnerom a pracovníkom. TASR o tom informovala riaditeľka linky Táňa Ivanič Rybanská.
Počas slávnostného programu budú za dlhoročnú spoluprácu a kľúčovú podporu v záujme detí a mládeže ocenení partneri z rezortov a ministerstiev. Uznanie podľa riaditeľky patrí aj samotným zakladateľom LDI, jej odborným poradcom a všetkým pracovníkom (psychológom, sociálnym pracovníkom a pedagógom), ktorí svojou prácou denne menia životy detí k lepšiemu a napĺňajú potreby tých najzraniteľnejších.
Dátum podujatia bol zvolený v nadväznosti na 17. máj, keď si svet pripomína Medzinárodný deň detských liniek. Tento celosvetový deň, vyhlásený globálnou sieťou Child Helpline International, ktorá zastrešuje detské linky z viac ako 130 krajín sveta a ktorej je LDI dlhoročným členom, upriamuje pozornosť na milióny detí po celom svete hľadajúcich podporu a zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú detské linky zohrávajú pri ochrane ich práv, duševného zdravia a bezpečia.
LDI si v tomto roku pripomína 30 rokov od svojho vzniku. Ako vôbec prvá špecializovaná nonstop, anonymná a bezplatná telefonická linka pre deti a mládež na Slovensku začala písať svoju históriu už v roku 1996, pričom od roku 2000 spustila aj prvú internetovú poradňu pre deti a mládež na našom území.
