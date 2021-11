Osliansky výrobca pracovnej obuvi plánuje zvýšiť výrobu

Partizánske 22. novembra (TASR) - Osliansky výrobca pracovnej a bezpečnostnej obuvi plánuje zvýšiť výrobu. Celú svoju činnosť plánuje sústrediť do jedného areálu v Partizánskom, časť objektov chce zbúrať, časť zrekonštruovať, počíta i s výstavbou nových budov a nového veľkokapacitného stroja. Náklady na realizáciu investície odhadol na 2,5 milióna eur.



Investíciu spoločnosť Artra zdôvodnila i rozšírením obchodných aktivít na zahraničných trhoch. V nadväznosti na kúpu nového veľkokapacitného stroja a nových objektov plánuje nárast produkcie z 235.000 párov za rok na 480.000 párov za rok, vyplýva ďalej zo zámeru, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Celú svoju činnosť chce spoločnosť sústrediť v priemyselnom areáli v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice, kde zabezpečuje výrobu obuvi v dvoch objektoch, administratívna časť a vedenie firmy totiž doposiaľ sídli v Oslanoch (okres Prievidza). "V roku 2021 sa vedeniu spoločnosti podarilo v danom priemyselnom areáli odkúpiť pozemky s jestvujúcimi objektmi. Časť týchto prikúpených objektov plánuje rekonštruovať a využívať a časť zbúrať a postaviť nové," priblížil ďalej investor.



V existujúcej prevádzke výroby obuvi pracuje v súčasnosti 159 zamestnancov, v administratíve 24 ľudí. Pre zabezpečenie prevádzky so zvýšenou kapacitou výroby plánuje firma zvýšiť počet zamestnancov o šesť vo výrobe a o štyroch v administratíve. Spolu teda vytvorí desať nových pracovných miest v regióne.



Spoločnosť vznikla v roku 1993 a hlavným predmetom jej činnosti je výroba pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Exportuje 85 percent svojej produkcie, svoje výrobky distribuuje do 28 krajín.



Celková plocha prevádzky vrátane prikúpených pozemkov je 18.332 štvorcových metrov.