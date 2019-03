Oslobodenie B. Bystrice pred 74 rokmi si pripomenuli aj pamätníci

Banskú Bystricu oslobodili jednotky sovietskej a rumunskej armády 25. marca 1945.

Banská Bystrica 25. marca (TASR) - Za účasti politikov, zástupcov ambasád, predstaviteľov kultúrneho i spoločenského života a priamych pamätníkov sa v pondelok na banskobystrickom Námestí SNP uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta. Banskú Bystricu oslobodili jednotky sovietskej a rumunskej armády 25. marca 1945.



"Veľmi ma znepokojuje, že aj v mojom rodnom meste, centre protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny, nachádzajú extrémisti živnú pôdu," uviedol vo svojom prejave premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). "Premýšľam, ako je to možné. Je to absencia osobnej skúsenosti a povrchné znalosti či nezáujem o históriu, ktoré sú predpokladom rôznych výkladov minulosti?" opýtal sa.



Mladí ľudia by podľa neho mali vedieť, čo znamenala vojna, totálne nasadenie a holokaust. Mali by vedieť o nacistických zločinoch proti ľudstvu, o tom, ako nebezpečne hlboko môžu ľudia klesnúť. "Lebo stále platí, že len národ, ktorý pozná svoju minulosť, je schopný jej opakovaniu zabrániť," pripomenul.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Mestského úradu v Banskej Bystrici Dominika Mojžišová, pozvanie na pietny akt prijali aj ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci na Slovensku, predseda BBSK Ján Lunter, zástupcovia SZPB, veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, poslanci NR SR či zástupcovia Rady študentov.