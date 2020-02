Májový Festival letectva Piešťany sľubuje aj nočnú leteckú šou

Piešťany 21. februára (TASR) - Festival letectva Piešťany 2020 sa uskutoční 8. až 10. mája a otvorí festivalovú sezónu na Slovensku. Bude súčasťou celoslovenskej spomienky na 75. výročie konca druhej svetovej vojny a zároveň pripomenie 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Jeho prvý deň prinesie v premiére aj nočnú leteckú šou. Informoval o tom riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa.



"Nočnú leteckú šou u nás fanúšikovia lietania doposiaľ nemali možnosť zažiť. Pozvanie do Piešťan prijali letci, ktorí sú na nočné letecké podujatia zvyknutí a vybavení potrebnou technikou. Letecké esá, akými sú Zoltán Veres či Marek Choim, predvedú svoje akrobatické kúsky doplnené svetelnými efektmi či svetlicami," uviedol Štoksa.



Pre návštevníkov sa brány piešťanského letiska otvoria v piatok 8. mája popoludní, nočnej leteckej šou bude predchádzať vypúšťanie balónov nad Piešťany. "Piatkový moderovaný program bude rozdelený do troch etáp - deň, súmrak a noc. So spoluorganizátormi robíme všetko preto, aby všetci návštevníci odchádzali s tými najlepšími zážitkami. Víkendové dni, sobota 9. mája a nedeľa 10. mája, budú v štandardnom dennom režime tak, ako sme na leteckých podujatiach zvyknutí," dopĺňa Štoksa.



Festival letectva v Piešťanoch privítal vlani tisíce ľudí. Cieľom leteckého podujatia je pripomínať významné jubileá a spájať nadšencov pre lietanie. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Spoločnosťou M. R. Štefánika, mestom Piešťany a Letiskom Piešťany sa podarilo po niekoľkoročnej prestávke vrátiť na piešťanské letisko úspešné a navštevované podujatie.