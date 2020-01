Padlých si aj tento rok uctili pochodom vďaky v obci Čertižné

Čertižné 27. januára (TASR) – Pamiatku padlých v druhej svetovej vojne si aj tento rok pripomenuli v obci Čertižné v okrese Medzilaborce turisticko-lyžiarskym podujatím Pochod vďaky. Na jeho 27. ročníku, ktorý sa uskutočnil v sobotu 25. januára, sa zúčastnilo približne 100 účastníkov. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Tričák.



"Najmladším účastníkom bol 11-ročný chlapec, najstarším 75-ročný pán," priblížil Tričák zloženie účastníkov tohtoročného pochodu s tým, že podujatie sa za posledné roky stáva atraktívne aj pre turistov zo širšieho okolia. "Zúčastnili sa na ňom už ľudia z Levoče, Prešova, Košíc či dokonca z Čiech," doplnil s tým, že pravidelní účastníci sa za obdobie trvania tradície stihli už aj generačne obmeniť.



Trasa začínajúca pri Pamätníku čs. armádneho zboru na Dukle, kde si účastníci pochodu pripomínajú padlých vojakov položením venca, vedie turistickým chodníkom po slovensko-poľskej hranici. Z Čertižského sedla pokračujú účastníci do obce na lyžiach. Ako Tričák uviedol, celá trasa je dlhá približne 15 kilometrov.



Obec v spolupráci so Športovým klubom Kyčara podujatie vyhlasuje na poslednú januárovú alebo prvú februárovú sobotu v závislosti od poveternostných podmienok. Ako Tričák uzavrel, absolvovanie túry si však vynaloženie námahy vyžiada za akéhokoľvek počasia. "Aj my ale aspoň takto vynaložíme trochu námahy, aby sme si uctili padlých v druhej svetovej vojne," povedal.