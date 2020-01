Svidník si pripomenie výročie oslobodenia

Svidník 19. januára (TASR) – Svidník si v nedeľu pripomína 75 rokov od svojho oslobodenia. Mesto ukončí sériu podujatí venovanú tomuto výročiu pietnymi aktmi, prehliadkou výstavy i slávnostnou akadémiou. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



V uplynulých dňoch mesto zrealizovalo viacero sprievodných podujatí ako napríklad vedomostný kvíz a projekcie pre žiakov základných škôl, či diskusné fórum spolu s otvorením výstavy. „Toto všetko je pripomienkou krutých a často nezmyselných bojov, ale naše spomienky ostávajú s tými, ktorí trpeli a pre tých, ktorí po nás prídu. Preto sme chceli tento rok urobiť viac, než len položiť kytice. Každým kúskom – našimi aktivitami sme chceli vyskladať mozaiku, aby sme zachytili spomienky ešte posledných žijúcich pamätníkov a zároveň zapojili aj deti a mládež, pretože posolstvo musí prežiť,“ povedala primátorka Marcela Ivančová. Ako pripomenula, porážka fašizmu bola významným medzníkom a život v mieri nie je samozrejmosť. „Je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa hrôzy vojny neopakovali,“ dodala.



Mesto pripravilo aj sériu článkov o vojenských osobnostiach, po ktorých sú pomenované ulice vo Svidníku. Prichystali výstavu, ktorej ústrednou postavou je človek. „Zachytiť dejiny a vybrať to najpodstatnejšie sa dá aj na základe historických prameňov, ale ako ľudia prežívali vojnu vo svojich rodinách, ako ľudia žili bezprostredne po vojne, to sa dozvedáme z osobných výpovedí. Práve tieto spomienky sme chceli pre ďalšie generácie prostredníctvom výstavy zachytiť,“ uviedla Ivančová. Výstava pozostáva z dobových fotografií, archívnych záznamov, školských prác či zachytených ľudských príbehov. Jej súčasťou je aj roll-upova prezentácia Združenia Čechov z Volyňe.



O 14.00 h je naplánovaný pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle, Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku a pri Soche armádneho generála Ludvika Svobodu. O 15.00 h je pripravená prehliadka výstavy v Dome kultúry a následne spomienkovú slávnosť ukončí slávnostná akadémia pri príležitosti 75. oslobodenia mesta Svidník v kinosále Domu kultúry.