V Humennom si Deň víťazstva nad fašizmom pripomenú individuálne

Humenné 6. mája (TASR) – Mimoriadna situácia súvisiaca so šírením nového koronavírusu ovplyvní aj oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom v Humennom. Miestna samospráva a tiež Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vyzývajú verejnosť na uctenie si pamiatky oslobodenia a padlých vojakov individuálne. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Podľa inštrukcií samosprávy si zástupcovia úradov, podnikov, inštitúcií, organizácií a tiež obyvatelia mesta môžu Deň víťazstva nad fašizmom pripomenúť položením vencov k pomníku na vojenskom cintoríne padlí sovietskej armády od stredy do nedele 10. mája v čase medzi 9:00 a 15:00. Mesto zároveň upozorňuje na podmienku obmedzeného počtu zúčastnených osôb, neodporúča presiahnuť piatich prítomných. Pripomína aj dodržiavanie všetkých prijatých opatrení vrátane dostatočných odstupov a ochrany rukavicami a rúškom.



Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom prostredníctvom listu zverejneného na stránke mesta tiež apeluje na obecné samosprávy v okrese, aby si i napriek aktuálnej mimoriadnej situácii 75. výročie oslobodenia pripomenuli.



"Občania našich miest a obcí sú vďační Červenej armáde a rumunskej armáde za naše oslobodenie. Ich hrdinské činy domáceho i zahraničného odboja patria do našich novodobých dejín a zaslúžia si úctu a poznanie formou štúdia, ako aj každodennej spomienky," uvádza v dokumente predsedníctvo oblastnej organizácie.