V žilinskom Lesoparku Chrasť si pripomenú bojovníkov proti fašizmu

Žilina 13. januára (TASR) – Na pietnej spomienke pri Pamätníku v Lesoparku Chrasť v Žiline si v stredu 15. januára pripomenú Žilinčania 75. výročie hromadného usmrtenia bojovníkov proti fašizmu, ktorých zavraždili 8. januára 1945. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Podľa podpredsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Juraja Drotára postavilo pamätník v Lesoparku Chrasť mesto Žilina so skupinou partizánov zo Žiliny po objavení hromadných hrobov. "Občanom mesta pamätník pripomína, že by sme si mali vždy zachovávať pamäť na tých, ktorí pre nás niečo chceli urobiť. Na mieste pamätníka vraždili antifašistov od novembra 1944 do januára 1945 a po vojne ich našli v hromadných hroboch," uviedol Drotár.



"Našli 32 obetí, z nich je 27 pomenovaných a päť ľudí je neznámych. Prvú pamätnú dosku postavili v roku 1948 a bolo na nej 16 ľudí, ktorých identifikovali. V roku 1964 dohľadali ďalšie osoby a overili, že boli v týchto miestach zavraždené," dodal podpredseda SZPB.