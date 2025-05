Celoslovenské oslavy prinesú viaceré obmedzenia v Piešťanoch

Piešťany 6. mája (TASR) - Celoslovenské oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom v areáli letiska v Piešťanoch prinesú 8. mája v lokalite Staré Piešťany na cestách viaceré dopravné obmedzenia. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Na Jánošíkovej ulici bude platiť zákaz zastavenia po pravej strane v smere na Kláštorskú ulicu v čase od 6.00 do 18.00 h. Na ulici Pod Párovcami pôjde o zákaz zastavenia po pravej strane v smere od strediska Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja po Kostol sv. Štefana - kráľa od 6.00 do 18.00 h.



Na uliciach Úzka, A. Šindelára, Domkársky rad, Pod Párovcami v smere na bývalý zberný dvor, Jánošíkova od križovatky s ulicou Kláštorská, Vodárenská od križovatky s ulicou Kláštorská, Detvianska a Orviský kút od križovatky s ulicou Kláštorská budú osadené dopravné značky zákaz vjazdu, okrem dopravnej obsluhy, pre zabránenie vjazdu a parkovania návštevníkov podujatia.



Žilinská cesta v Piešťanoch bude v čase od 9.00 do 11.00 h uzatvorená pre vozidlá aj pre chodcov v úseku od križovatky na Jánošíkovej ulici po parkovisko pred vstupnou halou na letisko. V tomto čase bude možné dostať sa do areálu Letiska Piešťany autom obchádzkou po diaľnici či kyvadlovou dopravou. Tá bude premávať od 8.00 do 17.20 h v oboch smeroch každých 30 minút s dopravným označením príslušných zastávok. Na diaľničnom úseku obchádzky Piešťany - Horná Streda obojsmerne nebude od 8.00 do 16.00 h potrebná diaľničná známka.



Otvorené budú rampy pri obchodných domoch na Žilinskej ceste pre parkovanie vozidiel. V areáli letiska je zabezpečených 5000 bezplatných parkovacích miest. Motoristom prichádzajúcim po diaľnici D1 z oboch smerov radnica odporúča zvoliť zjazd Horná Streda. Následne môžu pokračovať po ceste prvej triedy (61) smerom na letisko. V smere z Drahoviec možno využiť záchytné parkoviská na zimnom štadióne (osobné automobily) či na poliklinike (autobusy).