Myjava 22. apríla (TASR) - Mesto Myjava pripravuje výstavu venovanú leteckým súbojom nad kopanicami v roku 1944. Radnica aktuálne hľadá vhodný termín na jej otvorenie. Autorom je aktivista Ondrej Janšto, ktorý sa roky pokúšal zmapovať dopady lietadiel počas boja za oslobodenie počas druhej svetovej vojny ponad región, ale aj príbehy s tým súvisiace. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.



Výstava odprezentuje informácie napríklad o tom, aká armáda sa na preletoch zúčastnila, aké boli jej úlohy, aké prelety absolvovala a podobne. Ďalšie informácie budú venované samotným letcom. „Patrila sem nemecká a maďarská strana, ktorá lietala tiež proti Američanom, a, samozrejme, Slováci, ktorí boli síce v malom množstve, ale boli,“ uviedol pre TASR Janšto.



Autor výstavy vyrastal v obci Košariská v okrese Myjava. K tejto téme ho priviedli príbehy o leteckých bojoch nad kopanicami, o dopadoch lietadiel či o utrhnutom krídle nad Poliankou v okrese Myjava z bombardéra, ale aj príbeh jeho vlastnej rodiny. „Môjho dedka brat Ján Pašmik v roku 1939 emigroval do Ameriky a musel vstúpiť do armády. S americkými jednotkami sa vylodil v Normandii, prešiel cez Ardeny a skončil v Domažliciach. Rusi mu už nedovolili vrátiť sa na Slovensko,“ povedal.



Janšto so skupinou priateľov s rovnakými záľubami začal dávať dokopy prípady z okolia. Zvyšky vojenských lietadiel v minulosti hľadali s detektormi kovov, potom však prišiel zákaz tejto činnosti a on sa rozhodol začať prezentovať svoje poznatky. „Stihli sme kontaktovať niektorých amerických letcov. Aj takých, ktorí boli zostrelení u nás. Napísali nám, aj keď len pár vetami, ale vždy to boli úžasné záležitosti,“ dodal.



Spomínaná výstava už jednorazovo prebehla počas osláv 80. výročia oslobodenia Myjavy. V minulosti výstavu verejnosť mohla vidieť taktiež v Múzeu Slovenských národných rád a v rámci jednej z modelárskych výstav v Myjave.