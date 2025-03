Senica si pripomenie výročie oslobodenia sériou podujatí

Senica 30. marca (TASR) - Mesto Senica si pripomenie 80. výročie oslobodenia sériou podujatí. Pôjde napríklad o pietny akt, tematickú výstavu, ocenenie odbojárov či rekonštrukciu bojov o Senicu. Tematická výstava vo veľkej sále mestského múzea bude otvorená už 3. apríla o 10.00 h. TASR to uviedla hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.



Výstava potrvá do 25. mája. Na interaktívnych paneloch priblíži udalosti spojené s oslobodením mesta, porážkou nacizmu a predstaví mená a príbehy účastníkov protifašistického odboja v Senici a okolí.



„Návštevníci sa dozvedia o kľúčových historických udalostiach spojených s týmto obdobím - od bitky o Senicu, bojového stretu s partizánmi v osade u Rehušov cez tragédiu Surovinského lesa, archeológiu druhej svetovej vojny až po spomienky pamätníka Milana Benžu,“ uviedla.



Sprievodný program osláv tvorí celkovo štvorica víkendových sobotňajších podujatí v múzeu. V podaní klubov vojenskej histórie si návštevníci budú môcť prezrieť ukážky dobovej výstroje a výzbroje jednotlivých armád druhej svetovej vojny.



Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční 7. apríla o 10.30 h pri soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia. „Pri tejto príležitosti budú zároveň odovzdané pamätné medaily rezortu obrany. Súčasťou podujatia bude aj prítomnosť čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky,“ zhrnula hovorkyňa.



K udeleniu pamätných medailí in memoriam účastníkom protifašistického odboja dôjde 9. apríla o 13.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu v Senici. „Mesto pri tejto príležitosti pozvalo na radnicu potomkov odbojárov. Podujatie je vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály na pozvánky,“ uviedla Moravcová.



Vrcholom sprievodného programu bude 17. mája podujatie v areáli mestského múzea, počas ktorého Tankový klub zo Žiliny predvedie idealizovanú rekonštrukciu bojov o Senicu. „Modelová tanková bitka v mierke jedna ku šiestim s funkčnými a historicky hodnovernými modelmi, so zvukovými a dymovými efektmi poskytne jedinečný zážitok,“ dodala.