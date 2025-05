Rezort obrany: Oslavy budú sprevádzať bezpečnostné opatrenia

Piešťany 5. mája (TASR) - Do areálu letiska v Piešťanoch počas osláv 80. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom (8. 5.) je účastníkom zakázané vnášať určité predmety a je potrebné dodržiavať viaceré bezpečnostné opatrenia. Cieľom je zabezpečiť hladký a bezpečný priebeh osláv. Ministerstvo obrany (MO) SR o tom informovalo na svojom webe.



Každý návštevník musí pri vstupe do areálu prejsť bezpečnostnou prehliadkou, ktorá sa vzťahuje aj na batožinu. Pri odmietnutí bezpečnostnej prehliadky nebude vpustený do areálu. Odporúča sa zobrať si len nevyhnutné predmety v batožine v maximálnej veľkosti A3, aby sa nepredlžoval čas bezpečnostnej kontroly.



Pohyb bude povolený len v priestoroch určených pre návštevníkov. Ministerstvo ďalej žiada o udržiavanie čistoty a poriadku a dodržiavanie všeobecných zásad slušného správania. Pri úraze či inej mimoriadnej udalosti v areáli treba ihneď vyhľadať stanovište záchrannej služby či organizátorský informačný stánok.



Medzi predmety, ktoré je zakázané priniesť na podujatie, patria napríklad výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu budiť dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenia. Patrí sem tiež pyrotechnika a strelné zbrane vrátane hračkárskych zbraní. Na zozname sú tiež predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ako nože, nožnice, dýky, boxery a iné, ale aj drony, lietadlá, balóny a iné lietajúce zariadenia.



Zakázané sú aj sklenené fľaše a nádoby, okrem povolených ako napríklad dojčenská výživa, návykové a nelegálne látky, profesionálna technika bez povolenia (akreditácie) - fotoaparáty, kamery a drony, ozvučovacia technika, vysielačky, transparenty, veľké dáždniky, lopty, nafukovacie hračky či hudobné nástroje.