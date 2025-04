V Čadci spustili projekt revitalizácie židovského cintorína

Čadca 29. apríla (TASR) - Pri príležitosti 80. výročia oslobodenia mesta sa v utorok uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli obetiam druhej svetovej vojny pred budovou Mestského úradu v Čadci. Pamiatku obetí oslobodzovacích bojov si v prítomnosti primátora Mateja Šimáška uctil aj predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Obaja sa zúčastnili tiež spustenia projektu revitalizácie židovského cintorína v Čadci.



Predseda parlamentu považuje pripomínanie si hrôz druhej svetovej vojny za dôležité. „V súčasnej dobe čelíme prepisovaniu histórie, v rámci demokracie a voľnosti prezentovania názorov sa stáva, že to, čo je historickým faktom, sa mnohokrát potiera. Myslím si, že keď naše deti a vnúčatá nebudú vedieť, čo znamenala druhá svetová vojna a koľko obetí priniesla, ale aj to, kto nás oslobodil, tak v budúcnosti sa takáto tragédia môže zopakovať,“ uviedol Raši.



Projekt obnovy židovského cintorína v Čadci považuje predseda parlamentu za poctu židovskej komunite. „Patrí k najviac zasiahnutým počas druhej svetovej vojny a z tej obrovskej komunity tu zostalo len pár stoviek pozostalých. Zároveň je to účelné využitie európskych peňazí, keď sa na takomto motíve zrevitalizujú schátrané cintoríny, prinesie sa tam zeleň a život, ale tiež naša mládež,“ poznamenal Raši.



Obnova čadčianskeho židovského cintorína bude financovaná z eurofondového programu cezhraničnej spolupráce Interreg, pričom partnermi Čadce v projekte sú obec Vysoká nad Kysucou na slovenskej strane a mesto Valašské Meziříčí na českej strane. Na projekt je vyčlenených viac ako 400.000 eur.



Podľa Šimáška na mieste neudržiavaného bývalého židovského cintorína vznikne nový upravený parkový priestor a oddychová zóna. „Pred dvomi rokmi sme tu chodili po nepokosenej lúke a náhrobné kamene boli zahrabané. Dnes ich ideme dostať na povrch, priestor ideme zrevitalizovať a priblížiť mladým ľuďom,“ doplnil primátor.