V Múzeu SNP si koniec vojny pripomenuli so žiakmi základnej školy

Banská Bystrica 7. mája (TASR) - V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa v stredu začalo dvojdňové podujatie venované 80. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Prvý deň osláv patril stretnutiu žiakov základnej školy (ZŠ) s veteránom Vladimírom Strmeňom a slávnostnému pietnemu aktu kladenia vencov v Pietnej sieni Pamätníka SNP.



Stredajšie podujatie v Múzeu SNP odštartovalo ráno prednáškou o druhej svetovej vojne a stretnutím žiakov s veteránom a účastníkom SNP Vladimírom Strmeňom. Program pokračoval pietnym aktom kladenia vencov a krátkym koncertom Vojenskej hudby Banská Bystrica.



„Práve mladým je potrebné odovzdať informáciu a ideu, ktorú si ešte pamätajú účastníci druhej svetovej vojny. Nám už odchádzajú tieto generácie a dostávame sa do možného rizika, že na to zabudneme a budeme schopní niečo podobné zopakovať,“ skonštatoval riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.



Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945 bezpodmienečnou kapituláciou nacistického Nemecka. „Na poludnie okolo 12.00 h na všetkých vežiach polhodinu zneli zvony a siréna rovným tónom oznamovala celému svetu, že táto hrozná vojna sa skončila. Ľudia vyšli z pivníc, úkrytov, objímali sa, že prežili túto hrôzu,“ zaspomínal si veterán Vladimír Strmeň.



Šesť rokov trvajúca vojna si vyžiadala približne 60 miliónov obetí, jej výsledkom boli aj enormné materiálne škody. „O život prišlo aj množstvo budúcich vedcov, umelcov, ľudí, ktorí mohli prispieť k rozvoju tejto planéty ani nevieme akým spôsobom,“ skonštatoval historik Stanislav Mičev s tým, že vojna okrem obetí svetu priniesla spoločenský, ekonomický i vedecký úpadok. „Zbytočne sa vyplytvali nielen ľudské, ale aj finančné zdroje, a to nám v nasledujúcom období chýbalo,“ dodal Mičev.



Múzeum SNP spolu s 80. výročím ukončenia vojny v Európe oslavuje i 70 rokov svojej existencie. Inštitúcia bola založená 8. mája 1955 a nadviazala na činnosť Ústavu SNP, ktorý v Banskej Bystrici existoval od decembra 1947. Dvojdňové oslavy budú vo štvrtok (8. 5.) pokračovať celodenným programom pre širokú verejnosť.