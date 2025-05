Vojnu a boje pripomínajú trosky zničeného mosta v Parchovanoch

Parchovany 7. mája (TASR) - Druhú svetovú vojnu a dramatické udalosti pri prechode frontu dodnes pripomína pri Parchovanoch v okrese Trebišov zničený železobetónový most. Ustupujúce nemecké vojská v novembri 1944 vyhodili most cez rieku Topľa do vzduchu, aby sťažili postup sovietskej Červenej armády. Jeho trosky ostali v koryte rieky a na brehu zarastenom stromami a kríkmi, kde pôsobia ako nezvyčajný pamätník.



Podľa zápisu v obecnej kronike sa nemecké vojská v Parchovanoch pripravovali na ústup už 21. a 22. novembra 1944. „Posledné motorizované nemecké jednotky vyhodili ‚Umelý mlyn‘, železničnú stanicu a zničili veľké množstvo obilia a múky. Posledným ich skutkom bolo zničenie mostov na rieke Topľa, po ktorom zmizli z Parchovian smerom na Bačkov,“ uvádza kronika. K odpáleniu mosta pri osade Hunkovce došlo v noci 30. novembra. Veľká explózia otriasla okolím.



„Výbuch bol taký silný, že trosky z mosta lietali až k ľudským obydliam, najbližšie boli na majeri. Podľa výpovedí pamätníkov veľké betónové kusy dopadli tesne vedľa domov,“ povedal pre TASR starosta Parchovian Marián Hazuga.



Sovietske jednotky obsadili Parchovany bez boja 1. decembra 1944. V ďalších dňoch začali s nemeckým Wehrmachtom krvavé boje o Dargovský priesmyk, ktoré sa skončili až 18. januára 1945 a vyžiadali si tisíce padlých na oboch stranách.



Okrem premostenia pri osade Hunkovce ustupujúci Nemci zničili ešte ďalšie dva mosty cez rieku. Ako priblížil miestny rodák Ján Papco, išlo o moderné železobetónové mosty postavené v medzivojnovom období, ktoré slúžili na zvoz cukrovej repy úzkokoľajnou traťou pre trebišovský cukrovar. Okrem hunkovského v Parchovanoch išlo o podobný most pri Sečovskej Polianke a Tušiciach. „Z rozprávania jedného občana z Božčíc viem, že ho ako posledného Nemci po podmínovaní ešte pustili, aby cez most mohol prejsť. Keď šiel od neho asi kilometer, zrazu zaznela obrovská rana - rozprával, ako tie betóny padali dookola,“ povedal Papco. Spomína si tiež, ako v detstve s kamarátmi k zničenému mostu pri Parchovanoch často chodievali, keďže to pre nich bolo pamätné aj „magické“ miesto. K obnove troch zničených mostov už nikdy nedošlo.



Podľa starostu Parchovian obec na likvidáciu trosiek mosta na brehu nemá techniku ani finančné možnosti. O obnove mosta sa neuvažuje, keďže daná trasa sa už nepoužíva. „Aktuálne nemáme riešenie, ako tieto zvyšky mosta odstrániť,“ povedal Hazuga. Vhodné by bolo podľa neho v tejto oblasti vytvoriť cyklotrasu s pamätným miestom, problémom sú však majetkovo nevyrovnané pozemky.



Časť zničeného mosta leží v rieke a ani odstránenie týchto trosiek nie je aktuálne. „Zvyšky mosta nachádzajúce sa v prietočnom profile vodného toku Topľa pri obci Parchovany netvoria významnú prekážku v koryte toku. Nebolo tomu tak ani v roku 2010 pri jednej z najväčších povodní za posledné obdobie,“ uviedol pre TASR hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.