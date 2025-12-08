< sekcia Regióny
Ôsmaci zo Šišova triumfovali v slovenskom finále jazykového šampionátu
Po úspechu v okresnom a krajskom kole sa šampiónmi Slovenskej republiky v učení cudzích jazykov stali žiaci 8. ročníka zo ZŠ Šišov.
Autor TASR
Šišov 8. decembra (TASR) - Žiaci ôsmeho ročníka zo Základnej školy (ZŠ) Šišov v okrese Bánovce nad Bebravou zvíťazili v celoslovenskom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Informovala o tom PR manažérka projektu Jana Čikelová.
Po úspechu v okresnom a krajskom kole sa šampiónmi Slovenskej republiky v učení cudzích jazykov stali žiaci 8. ročníka zo ZŠ Šišov. Každý žiak v celoštátnom kole súťaže získal v priemere denne 5102 WocaPoints.
Každá správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne dvoch WocaPoints. Žiaci tak vďaka učeniu anglického jazyka získali pre svoju školu hlavnú cenu v súťaži - 4000 eur na modernizáciu vyučovania.
„Naši žiaci sa stali skutočnými majstrami súťaže - sú dôkazom výbornej súhry kvantity a kvality učenia, ktorú aplikácia WocaBee podporuje. Ďakujeme za užitočný nástroj, ktorý motivuje, prepája a posúva našich žiakov dopredu. Veľká vďaka patrí aj našej zanietenej pani učiteľke za jej obetavú prácu a všetkým žiakom za odhodlanie a vytrvalosť,“ povedala riaditeľka ZŠ Šišov Tatiana Babišová.
