Ôsmaci zo Skalice sú v učení jazykov najlepší v Trnavskom kraji

Skalica 21. novembra (TASR) - V konkurencii 256 tried zvíťazili žiaci 8. A triedy zo základnej školy (ZŠ) so športovým zameraním na Mallého ulici v Skalici v krajskom kole medzinárodnej súťaže v učení cudzích jazykov Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v online aplikácii, informovala o tom za organizátorov Jana Čikelová.



Do štvrtého ročníka sa zapojilo rekordných takmer 90.000 žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. "Víťazi krajských kôl aktuálne súťažia v celoštátnom kole. Najlepšia trieda na Slovensku získa pre svoju školu aj 2000 eur na modernizáciu vyučovania a zároveň postupuje do česko-slovenského finále," uviedla Čikelová.



WocaBee je webová aplikácia na učenie cudzích slovíčok pre školy. Funguje na princípe, že učiteľ priebežne zadáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré si žiaci precvičujú desiatimi rôznymi metódami. Ôsmaci zo Skalice sa počas doterajšieho trvania súťaže naučili 221 nových slovíčok. "Sú to žiaci, ktorí už ochutnali pocit víťazstva v roku 2019. Takže motivácia obhájiť titul je obrovská. Podnet prišiel od nich, ukázali, že ak budú pracovať tímovo, dokážu sa dostať ďaleko," konštatoval pedagóg Jozef Kollár, ktorý v triede vyučuje anglický jazyk.