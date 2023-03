Osobné auto v Štvrtku na Ostrove narazilo do autobusu

Štvrtok na Ostrove 29. marca (TASR) - Dve osoby sa zranili v utorok (28. 3.) podvečer pri zrážke osobného auta a linkového autobusu v obci Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Príčinou nehody bolo podľa trnavskej krajskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej nedanie prednosti v jazde.



"Vodič na osobnom aute narazil do autobusu, spolu so spolujazdcom boli s ľahkými zraneniami prevezení do nemocnice. V linkovom autobuse sa nezranil nikto," uviedla hovorkyňa. Policajti alkohol u vodičov nezistili. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia naďalej preveruje.