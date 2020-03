Osobné návštevy poistencov v poisťovni Malacky sa rušia

Bratislava 9. marca (TASR) - V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom a v nadväznosti na opatrenia, ktoré boli prijaté na úrovni samosprávy a príslušných odborných inštitúcií, Sociálna poisťovňa od pondelka obmedzuje prevádzku svojho vysunutého pracoviska v Malackách. Až do odvolania ruší možnosť vstupu návštevníkov do priestorov malackého pracoviska. S výnimkou osobných návštev bude však Sociálna poisťovňa v Malackách zabezpečovať všetky služby tak ako doteraz.



Poistenci svoje záležitosti môžu vybavovať aj naďalej, treba však využívať telefonický, emailový alebo poštový kontakt. Ak potrebujú odovzdať doklady na vybavenie niektorej z dávok, môžu ich vhodiť do schránky umiestnenej pri vstupe na pracovisko poisťovne v Malackách. Ide napríklad o žiadosti o nemocenské dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia, preukazy o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, doklady o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti, prípadne o ukončení potreby ošetrovania a iné doklady potrebné na posúdenie nároku na niektorú z dávok.



Týka sa to aj žiadostí o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnancov a SZČO a žiadostí o určenie uplatniteľnej legislatívy osôb vykonávajúcich činnosť zamestnanca a/alebo SZČO na území viacerých členských štátov.



"Zrušenie osobných návštev tohto pracoviska ani uvedený spôsob odovzdávania dokladov nebude mať vplyv na vybavenie požiadaviek poistencov a dávky budú vyplatené v riadnych termínoch," informuje poisťovňa.



Zrušenie návštev sa najviac dotkne žiadateľov o niektorú z dôchodkových dávok alebo poberateľov invalidného dôchodku, ktorí majú v týchto dňoch absolvovať kontrolnú prehliadku a posúdenie ich zdravotného stavu. Sociálna poisťovňa upozorňuje tých, ktorí majú na nasledujúce dni dohodnutú návštevu pracoviska, a to aj prostredníctvom rezervačného systému, že nebudú v určenom termíne vybavení. Neskôr, po obnovení návštev v Sociálnej poisťovni – Malacky, sa môžu objednať nanovo. Odklad termínu spísania žiadosti alebo posúdenia ich invalidity nebude mať vplyv na začiatok výplaty týchto dávok.