Osobnosť Ľudovíta Štúra približuje expozícia vo zvolenskom múzeu

Zvolen 2. marca (TASR) - Vzťah Ľudovíta Štúra k rodine, k Zvolenu i k Adele Ostrolúckej pripomenie záujemcom expozícia v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Aj keď vznikla v minulosti, aktuálna je aj počas Roka Ľudovíta Štúra, keď si pripomíname 210. výročie jeho narodenia. TASR o tom informovala kurátorka a historička múzea Tatiana Figurová.



Dodala, že významnú osobnosť slovenských dejín predstavujú aj ako poslanca za mesto Zvolen. V ňom mal svojich bývalých študentov z evanjelického lýcea i kontakty s rodinou Ostrolúckych. "Pochopil, že vo svojich aktivitách bude úspešnejší, keď sa bude politicky angažovať. Oslovil mestskú radu, aby ho v roku 1847 zvolila a začal pracovať na pôde uhorského snemu," objasnila. Podotkla, že dostal pokyny od mesta, obhajoval ich záujmy a zároveň plnil aj svoj politický a sociálny program.



Podľa historičky, ak majú školy záujem o výklad o živote Ľudovíta Štúra, historici múzea sú im k dispozícii. "Sme ochotní urobiť prednášku aj v školách, ideálne je to však v našich priestoroch, kde je to autentické," poznamenala s tým, že na prehliadku výstavy sa však treba vopred ohlásiť.



Ako jednu z najstarších a najvplyvnejších šľachtických rodín Zvolenskej župy predstavuje expozícia rodinu Ostrolúckych. Pozostatkom po nich je vystavená knižnica, ktorú tvorí šesťtisíc kníh zo 16. až 20. storočia. Kúpilo ju mesto Zvolen po roku 1945. Predvádzajú aj nábytok z kaštieľa rodiny, ktorý sa viaže k Adele. Sú to strunový klávesový nástroj spinet, dámsky stolík, rokokový nábytok, obrazy i hudobná literatúra. "Vzácny je literárny denník, ktorý si písala a sú v ňom úryvky z toho, čo prečítala," vysvetlila kurátorka.



Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Rok Ľudovíta Štúra sa na Slovensku koná pravidelne od roku 1985.