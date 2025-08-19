< sekcia Regióny
Osobnosť M. R. Štefánika priblíži výstava Generál, ktorý mal krídla
Slávnostne ju otvoria v utorok popoludní v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.
Autor TASR
Považská Bystrica 19. augusta (TASR) - Prezentácia osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika je hlavným cieľom výstavy Generál, ktorý mal krídla. Slávnostne ju otvoria v utorok popoludní v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Informovala o tom riaditeľka múzea Petronela Rágulová.
„Návštevníci si budú môcť okrem náučných panelov pozrieť aj zbierkové predmety týkajúce sa života a činnosti Štefánika. Na svoje si prídu nielen milovníci vojenskej histórie. Prostredníctvom sprievodných aktivít sa návštevníci vydajú po cestovateľských dobrodružstvách Štefánika, prežijú s ním nádeje, radosti či sklamania,“ doplnila riaditeľka.
Ako dodala, Štefánikovo pôsobenie na poli politiky a diplomacie výstava približuje len okrajovo, cieľom výstavného projektu je predovšetkým predstaviť osobu generála Štefánika najmä ako človeka prežívajúceho radosti, nádeje, sklamania i pády.
Výstava je výsledkom spolupráce vlastivedného múzea s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, Vojenského historického múzea v Piešťanoch, Považského múzea v Žiline, Slovenského národného múzea - Múzeá v Martine a divadelného zoskupenia RAZCA zo Žiliny. Garantkou výstavného projektu je historička Dominika Kukučová. Vernisáž sa začne o 16.00 h, výstava potrvá do 21. novembra.
