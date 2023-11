Osobnosti budú bývať vo výklade, podporia nájmy pre ľudí bez domova

Bratislava 9. novembra (TASR) - Nájsť prenajímateľov, ktorí by boli ochotní prenajať svoje byty ľuďom bez domova za obojstranne vhodnú cenu nájomného, je cieľom projektu s názvom Ulica nie je domov. Organizácia Depaul Slovensko takto hľadá desať bytov v Bratislave a v blízkom okolí. Od štvrtka do soboty (11.11.) projekt podporia aj viaceré známe osobnosti, ktoré sa budú striedať v obývaní bytu vo výklade obchodného domu na Kamennom námestí v Bratislave.



"Bezpečie domova, zlepšenie duševného a fyzického zdravia, kvalitnejší súkromný a spoločenský život, ale aj predpoklad udržania si zamestnania a dlhodobého príjmu patria medzi hlavné dôvody, prečo je dôležité pre ľudí bez domova bývanie vo vlastnom," zdôraznil sociálny pracovník Ján Mock z Depaul Slovensko. Doplnil, že hľadajú menšie, jedno či dvojizbové byty alebo garsónky a dvojgarsónky. Byt chcú ponúknuť ľuďom bez domova, ktorí sú pripravení sa postaviť na vlastné nohy a vyberajú ich na základe dotazníka zraniteľnosti, ktorý mapuje dĺžku života na ulici, psychické diagnózy, vek či závislosti.



Pri cene nájmu je dôležitá vôľa prenajímateľa dohodnúť sa na prijateľnom nájomnom, ktoré zabezpečí udržateľnosť nájmu pre klienta po finančnej stránke. "V zásade ide o ceny, ktoré jemne podliezajú bežné trhové ceny prenájmov v Bratislave. Našou snahou je, aby si klient platil nájom v najvyššej možnej miere sám," povedal Mock. Dodal, že v prípade potreby nájom dopláca Depaul Slovensko.



Projekt podporili aj známe osobnosti, ktoré budú obývať výklad v obchodnom dome. Výklad, premenený na byt s obývačkou a spálňou, delí od ulice len tenká sklenená tabuľa. "Je to metafora krehkej hranice medzi životom na ulici a životom v bezpečí vlastného domova, na ktorej balansujú tisíce zraniteľných ľudí. Mnohí sú našimi klientmi a niektorým z nich by sme radi splnili sen o bývaní," povedal riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš. Medzi nájomníkmi vo výklade budú napríklad herci Braňo Deák, Štefan Martinovič a Tomáš Pokorný, moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová, raper Tono S., spevák Tomáš Sloboda alebo speváčka Anna Óvary.



Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 bolo na Slovensku vyše 71.000 ľudí bez domova. Túto skupinu tvoria pracujuci aj nezamestnani, ľudia na materskej a rodicovskej dovolenke, seniori, ale nachadzaju sa medzi nimi aj ziaci a studenti. Približne štvrtina z nich pritom chodí do práce a je ekonomicky aktívna.