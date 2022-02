Žilinčania môžu do konca marca nominovať osobnosti na cenu mesta

Žilina 7. februára (TASR) - Žilinčania môžu do 31. marca 2022 nominovať výnimočné osobnosti na ocenenie mesta v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



"Ľudia, ktorí si zaslúžia naše uznanie a úctu, žijú medzi nami. Mnohokrát ide o skutočné osobnosti, ktoré nie sú nijako viditeľné. No činorodou prácou majú nezastupiteľné miesto v oblasti, ktorej sa profesionálne venujú. Budeme radi, keď nám o nich dáte vedieť a my sa im budeme môcť poďakovať verejným ocenením. Takýmto spôsobom chceme prejaviť úctu osobnostiam, ktoré svojou prácou dennodenne zviditeľňujú Žilinu, robia jej dobré meno a zlepšujú život obyvateľom v našom meste," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Nominácie na ocenenia môže verejnosť posielať do 31. marca 2022 poštou v obálke s označením "Osobnosti" na adresu Mestského úradu v Žiline, elektronicky e-mailom na osobnosti@zilina.sk alebo ich doručiť osobne do podateľne mestského úradu. "Nominačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov sú k dispozícii na recepcii mestského úradu alebo na internetovej stránke mesta v sekcii Život v meste/O meste/Osobnosti mesta Žilina," doplnil Miškovčík.



Mesto Žilina oceňuje osobnosti od roku 1995. "Doteraz si z rúk primátora prevzalo cenu už skoro 100 významných Žilinčanov a ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta," dodal hovorca.