Osobný automobil narazil v Udiči do autobusovej zastávky

Udiča 17. apríla (TASR) - Štyria profesionálni hasiči z Považskej Bystrice zasahovali v nedeľu (16. 4.) podvečer pri dopravnej nehode v obci Udiča v Považskobystrickom okrese. Osobný automobil tam narazil do autobusovej zastávky. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.



"Osobný automobil narazil do autobusovej zastávky, kde sa nenachádzali žiadne osoby. Pri udalosti sa zranil vodič, z havarovaného motorového vozidla vytekali prevádzkové kvapaliny," uviedol Petrík.



Hasiči podľa neho vodiča ošetrili priamo v automobile, následne ho z neho pomocou transportnej dosky vytiahli a do príchodu zdravotných záchranárov pokračovali v poskytovaní predlekárskej pomoci. Následne pomohli zdravotníkom naložiť zraneného vodiča do sanitného vozidla.



"Hasiči odstránili z vozovky prevádzkové kvapaliny a asistovali pri naložení vozidla na automobil odťahovej služby," uzavrel Petrík.