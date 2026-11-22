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Osobný vlak zrazil na priecestí v Prešove muža, utrpel ľahšie zranenie
Rušňovodiča podrobili dychovej skúške, jej výsledok bol negatívny.
Autor TASR
Prešov 22. novembra (TASR) - K zrážke osobného vlaku s človekom došlo v sobotu (21. 11.) večer na železničnom priecestí v Prešove na ulici Pod Táborom. „Štyridsaťštyriročný muž utrpel zranenie s práceneschopnosťou do sedem dní,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská.
Udalosť sa stala o 19.00 h. Rušňovodiča podrobili dychovej skúške, jej výsledok bol negatívny.
„Vec je realizovaná ako priestupok na úseku zákona o dráhach,“ dodala Pavlovská.
Udalosť sa stala o 19.00 h. Rušňovodiča podrobili dychovej skúške, jej výsledok bol negatívny.
„Vec je realizovaná ako priestupok na úseku zákona o dráhach,“ dodala Pavlovská.