< sekcia Regióny
Osoby, ktoré vo Fiľakove vypadli z okna, boli opité a pod vplyvom drog
Žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž tri promile alkoholu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fiľakovo 22. februára (TASR) - Dve osoby, žena vo veku 28 rokov a 18-ročný muž, ktoré v sobotu (21. 2.) večer vo Fiľakove vypadli z okna bytu na druhom poschodí, boli pod vplyvom alkoholu a drog. Informovala o tom v nedeľu banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že v súvislosti s touto udalosťou zistila nové skutočnosti.
„Z odobratého biologického materiálu bola u oboch zistená prítomnosť alkoholu. Žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž tri promile alkoholu. U oboch bola tiež potvrdená prítomnosť omamných a psychotropných látok, konkrétne metamfetamínu a tetrahydrokanabinolu,“ uviedla polícia.
Obidve osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Podľa predbežných informácií ide o vážne zranenia, ktoré si vyžiadali ich hospitalizáciu.
„V súvislosti s udalosťou je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti, za ktorých k spomínanej udalosti došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.
Prečítajte si aj: VYPADLI Z OKNA: Vo Fiľakove z bytu vypadli dve osoby
„Z odobratého biologického materiálu bola u oboch zistená prítomnosť alkoholu. Žena mala v krvi približne 3,5 promile a mladý muž tri promile alkoholu. U oboch bola tiež potvrdená prítomnosť omamných a psychotropných látok, konkrétne metamfetamínu a tetrahydrokanabinolu,“ uviedla polícia.
Obidve osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Podľa predbežných informácií ide o vážne zranenia, ktoré si vyžiadali ich hospitalizáciu.
„V súvislosti s udalosťou je vedené trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti, za ktorých k spomínanej udalosti došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.