Výstavba v Ostrej Lúke zvýšila nároky na čistiareň odpadových vôd

Ostrá Lúka 8. septembra (TASR) - Zvyšujúca sa výstavba rodinných domov v obci Ostrá Lúka v okrese Zvolen, zvýšila aj nároky na kapacitu tamojšej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Obec preto ešte vlani požiadala Environmentálny fond o príspevok na jej rozšírenie. Dotáciu jej nedávno schválili. Pre TASR to uviedol starosta Juraj Jelok.



"Získali sme 612.000 eur, čím môžeme rozšíriť kapacitu z terajších 300 ekvivalentov na osobu na 525," povedal. Okrem toho získali aj 142.000 eur na rozšírenie vodovodnej siete.



Podľa starostu záujem o bývanie v obci neutícha. Dedina so známym a aktuálne aj zrekonštruovaným kaštieľom Ostroluckých láka najmä svojimi výhľadmi do údolia rieky Hron i pokojným životom v lone prírody. "Nie je snáď mesiaca, aby sa nám neozval niekto so záujmom o kúpu domu či pozemku," hovorí.



Obec už vlastné pozemky na stavbu rodinných domov nemá a aj takých, ktoré by predali súkromní vlastníci, je už v katastri málo. "V územnom pláne sme ale schválili vznik zóny pre individuálnu výstavbu v časti, kde kedysi hospodárilo poľnohospodárske družstvo," približuje situáciu starosta. Vzniknúť by tam malo približne 15 rodinných domov.



V Ostrej Lúke sa za uplynulú dekádu v lokalite pri futbalovom ihrisku postavilo asi 15 rodinných domov, ktoré priniesli do obce približne 30 nových obyvateľov. Od roku 2010 sa tak ich počet zvýšil asi o desať percent na súčasných 320. Starosta by bol spokojný, keby nie v tak ďalekej budúcnosti dosiahla obec aspoň počet 500 obyvateľov. To však bez ďalšieho rozšírenia podmienok pre novostavby nepôjde.