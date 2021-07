Ostrá Lúka mení krytinu strechy úradu, dlhodobo do nej zatekalo

Ostrá Lúka 15. júla (TASR) – Odstrániť trvalé zatekanie cez strechu obecného úradu rieši projekt obce Ostrá Lúka v okrese Zvolen, na ktorý získali z eurofondov približne 96 000 eur.



„Do budovy nám už dlhší čas vždy po zime zateká," povedal pre TASR starosta Juraj Jelok. „Peniaze z eurofondov nám pomohli zakúpiť krytinu a zaplatiť stavebné práce," dodal. Stavbu by chceli ukončiť ešte tento rok na jeseň. Zároveň by malo ísť o najväčšiu tohtoročnú investíciu v obci.



Vlani bola tou najväčšou stavba multifunkčného a detského ihriska za obecným úradom. Obec na ňu vynaložila približne 100.000 eur. „Bolo to z peňazí, ktoré sme rok pred tým utŕžili za predaj ostrolúckeho kaštieľa," pripomenul starosta.



Podľa neho takéto miesto v obci dlhodobo chýbalo. „Obe ihriská sú obyvateľmi obce denne využívané," doplnil.