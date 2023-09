V kaštieli v Ostrej Lúke otvoria pamätnú izbu Adely Ostrolúckej

Ostrá Lúka 8. septembra (TASR) - V nedávno zrekonštruovanom kaštieli v Ostrej Lúke pri Zvolene sprístupnia pamätnú izbu Adely Ostrolúckej. Jej otvorenie spolu so sprístupnením blízkeho parku je naplánované na sobotu 23. septembra o 14.00 h. Pre TASR to uviedol starosta Juraj Jelok.



Podľa neho kaštieľ už mali krátko po dokončení možnosť navštíviť obyvatelia obce, otvorenie pamätnej izby bude ale slávnostnejšie a obec a majiteľ kaštieľa chce privítať aj hostí a návštevníkov zo širšieho okolia.



Návštevníci uvidia v premiére nielen expozíciu, venovanú asi najznámejšej obyvateľke kaštieľa, priateľke Ľudovíta Štúra Adele Ostrolúckej, ale aj premeny, ktorých sa areál kaštieľa dočkal v uplynulých rokoch.



Podľa Jeloka sa aktuálne pracuje aj na kultúrnom centre, ktoré v susedstve kaštieľa prestavujú z niekdajšieho družstevného ovčinca. Zachované a priznané budú aj pozostatky blízkeho starého kaštieľa, vyčistená a obnovená je aj stará ostrolúcka studňa.



Ako sprievodné podujatie sa uskutoční aj sadenie pamätného stromu v parku kaštieľa a umožnený bude aj vstup do hrobky rodiny Ostrolúckych. Ako starosta ďalej informoval, na Slovensko by z Budapešti mali pricestovať aj potomkovia tohto významného rodu.



Podujatie je organizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).