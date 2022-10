Záujem o stavbu domov v obci Ostrá Lúka je veľký, miesta je ale málo

Ostrá Lúka 13. októbra (TASR) – V obci Ostrá Lúka v okrese Zvolen evidujú v uplynulých rokoch zvýšený záujem o stavbu rodinných domov. Dedina so známym a aktuálne aj zrekonštruovaným kaštieľom Ostrolúckych láka najmä svojimi výhľadmi do údolia rieky Hron i pokojným životom v lone prírody.



"Nie je snáď mesiac, aby sa nám neozval niekto so záujmom o kúpu domu či pozemku," hovorí starosta Juraj Jelok. Obec už ale vlastné pozemky na stavbu rodinných domov nemá a aj takých, ktoré by predali súkromní vlastníci, je už v katastri málo. "Aktuálne sme ale v územnom pláne schválili vznik zóny pre individuálnu výstavbu v časti, kde kedysi hospodárilo poľnohospodárske družstvo," približuje situáciu starosta. Vzniknúť by tam malo približne 15 rodinných domov.



Nedávno poslali na Environmentálny fond aj žiadosť o miliónovú dotáciu na rozšírenie existujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá by po výstavbe zvýšila svoju kapacitu takmer dvojnásobne, a tak by pomohla aj novostavbám.



V Ostrej Lúke sa za uplynulú dekádu v lokalite pri futbalovom ihrisku postavilo asi 15 rodinných domov, ďalších desať je ešte rozostavaných. Už postavené domy priniesli do obce približne 30 nových obyvateľov. Od roku 2010 sa tak ich počet zvýšil asi o desať percent na súčasných 320. Starosta by bol spokojný, keby nie v tak ďalekej budúcnosti dosiahla obec aspoň počtu 500 obyvateľov. To však bez ďalšieho rozšírenia podmienok pre novostavby nepôjde.



Podľa Jeloka aj názory obyvateľov na rozširovanie obce sa rôznia. "Jedni by chceli, aby sme už počty prichodiacich nezvyšovali a zachovali si charakter malej dediny, iní, najmä mladší obyvatelia, by zase privítali viac možností na spoločenské vyžitie a ďalšiemu príchodu obyvateľov sa nebránia," uzatvoril.