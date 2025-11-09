Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

Ostrovček na Šenkvickej v Pezinku pripomenie banícku históriu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Ostrovček oživí nová výsadba, doplní ju lokálny kameň - andezit z Malých Karpát, symbolicky spojený s baníckou minulosťou.

Autor TASR
Pezinok 9. novembra (TASR) - Stredový ostrovček kruhového objazdu na Šenkvickej ceste v Pezinku bude pripomínať banícku históriu mesta. „Práce na revitalizácii budú pokračovať aj najbližší týždeň, počas nich môže prísť k občasným zásahom do plynulosti premávky,“ upozornilo mesto.

Dominantou priestoru, ktorý má byť reprezentatívnym vstupom do mesta, bude banícky symbol - prekrížené kladivo a želiezko z čierneho kovu, osadené na kamennú platňu s pamätnou tabuľou. „Ústredný motív pripomenie tradíciu baníctva v regióne a bude venovaný Petrovi Wittgrúberovi - bývalému historikovi, mestskému kronikárovi i poslancovi Pezinka,“ dodala pezinská radnica.

Ostrovček oživí nová výsadba, doplní ju lokálny kameň - andezit z Malých Karpát, symbolicky spojený s baníckou minulosťou.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka