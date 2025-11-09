< sekcia Regióny
Ostrovček na Šenkvickej v Pezinku pripomenie banícku históriu
Ostrovček oživí nová výsadba, doplní ju lokálny kameň - andezit z Malých Karpát, symbolicky spojený s baníckou minulosťou.
Autor TASR
Pezinok 9. novembra (TASR) - Stredový ostrovček kruhového objazdu na Šenkvickej ceste v Pezinku bude pripomínať banícku históriu mesta. „Práce na revitalizácii budú pokračovať aj najbližší týždeň, počas nich môže prísť k občasným zásahom do plynulosti premávky,“ upozornilo mesto.
Dominantou priestoru, ktorý má byť reprezentatívnym vstupom do mesta, bude banícky symbol - prekrížené kladivo a želiezko z čierneho kovu, osadené na kamennú platňu s pamätnou tabuľou. „Ústredný motív pripomenie tradíciu baníctva v regióne a bude venovaný Petrovi Wittgrúberovi - bývalému historikovi, mestskému kronikárovi i poslancovi Pezinka,“ dodala pezinská radnica.
