Ostrý Grúň chce pre havarijný stav rekonštruovať dom smútku

Ostrý Grúň 14. januára (TASR) - V obci Ostrý Grúň v okrese Žarnovica chce samospráva zrekonštruovať miestny dom smútku. Dôvodom je jeho havarijný stav. "Posúva sa nám na svahu, čiže sme spracovali projekt pre územné konanie, aby sme v prípade vyhlásenia výzvy mohli do nej vstúpiť a dúfam, že budeme úspešní," skonštatoval starosta Július Remenár s tým, že statici aj projektanti označili stav domu za kritický.



V Ostrom Grúni začali v uplynulom období aj s výmenou autobusových zastávok. "Autobusové zastávky v našej obci majú ešte socialistický dátum výroby. Sú to plechové zastávky, ktoré sú v dezolátnom stave, preto bolo potrebné pristúpiť k ich rekonštrukcii," podotkol. Prvú, v centre obce, už obyvatelia využívajú. V najbližšom období by k nej mali pribudnúť aj ďalšie štyri. Zastávku si podľa Remenára zrekonštruovali svojpomocne. Dreveno-kamenná stavba má podľa jeho slov zapadať do tunajšieho prostredia.



Obec však podľa slov starostu potrebuje riešiť aj ďalšie projekty ako napríklad zateplenie budovy obecného úradu a materskej školy či kompletnú rekonštrukciu niektorých ciest.



Samospráva chce tiež viac dostať do povedomia ľudí obecné rekreačné zariadenie Dopravárik, ktoré ponúka ubytovacie služby aj so stravovaním. Zariadenie so štatútom turistickej ubytovne je podľa jeho slov vhodné najmä pre detské tábory, školy v prírode či rodinné oslavy. Podľa starostu síce ide o postarší areál, ktorý sa však snažia postupne rekonštruovať. "Snažíme sa ho obnoviť, aby poskytoval konkurencieschopné služby," dodal s tým, že aktuálne rekonštruujú sprchy, záchody a maľujú izby.