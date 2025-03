Osudy ľudí počas Slovenského štátu pripomína videoinštalácia

Bratislava 14. marca (TASR) - Výročie vzniku Slovenského štátu pripomína v piatok v Bratislave videoinštalácia pri Pamätníku SNP na Námestí SNP. Stojí za ňou občianske združenie Post Bellum a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Okoloidúci sa môžu pri nej zastaviť do 22.00 h. Organizátori hovoria o 14. marci ako o memente, ktoré sa už nikdy nesmie opakovať a spoločnosť nesmie dopustiť návrat totality a kolaborovať s nepriateľom. Animácia má podobu mozaiky z číslic, ktoré symbolizujú konkrétnych ľudí a ich osudy spojené s deportáciou Slovákov.



"Dnes, teda 14. marec, ktorý ešte stále niektorí ľudia oslavujú ako niečo veľkolepé pre moderné dejiny, s čím absolútne nesúhlasíme a upozorňujeme na skutočné fakty, si pripomíname aj pre to, že súčasná situácia nielen na Slovensku, ale primárne na Slovensku, je veľmi dramatická. Demokracia aktuálne 'tancuje' na veľmi krehkom ľade a je veľmi krehká voči agresívnym útokom rôznych diktátorských alebo takmer diktátorských režimov, ktoré sú v našom blízkom okolí," vyhlásila riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.



Historik Ivan Kamenec pripomenul, že vznik Slovenského štátu nebol výsledkom žiadnych predchádzajúcich úsilí slovenských politických síl. "Vznikol ako vedľajší produkt nacistickej agresie voči vtedajšiemu ešte existujúcemu Československu," skonštatoval. Historička Madeline Vadkerty dodala, že ideológia bola v tom čase všadeprítomná vo verejných prejavoch a propagande. "Nová vláda uzákonila veľkú škálu protižidovských legislatívnych noriem, ktoré pripravili Židov o ich majetok, o možnosť ich deťom chodiť do školy a inú formu prenasledovania," priblížila.



V tento deň v roku 1939 bol na mimoriadne zasadnutie zvolaný Snem Slovenskej krajiny, ktorý bol obdobou dnešného parlamentu. Prijal demisiu vlády Karola Sidora a odhlasoval vyhlásenie (vznik) samostatného Slovenského štátu, ktorý sa od prijatia ústavy 21. júla 1939 premenoval na Slovenskú republiku (1939 - 1945).