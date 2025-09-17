< sekcia Regióny
Osvedčenie o zápise sklárskej výroby do zoznamu dedičstva putuje po SR
Sklárskeho majstra potešil zápis do reprezentatívneho zoznamu.
Autor TASR
Valaská Belá 17. septembra (TASR) - Ručnú sklársku výrobu zapísali vo februári tohto roka do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Osvedčenie teraz symbolicky putuje po udržiavateľoch tradície sklárskeho remesla, z Banskobystrického sa presunulo do Trenčianskeho kraja. V stredu si ho prevzal Peter Dolinaj z Valaskej Belej (okres Prievidza).
Dolinaj má vo Valaskej Belej, ktorá bola známa sklárskym remeslom, dielňu Sklený sen, kde staré techniky predvádza verejnosti. Sklu sa podľa svojich slov venuje od roku 1996, začínal ako nevyučený sklár, neskôr vedomosti získaval od sklárov i v niekdajšom podniku Krištáľ. V obci sa venuje fúkaniu skla tradičným spôsobom ako jediný.
Sklárskeho majstra potešil zápis do reprezentatívneho zoznamu. „Potešilo ma, že sa našli ľudia, ktorí sa chytili tejto ťažkej práce. Som hrdý, že máme nadšencov, ktorí to aj za nás ťahajú,“ skonštatoval.
V 17. storočí bolo na Slovensku 130 činných sklární, čo nie sú všetky, predtým, než sa sklárstvo významne zdecimovalo, ich bolo 131, spomenula predsedníčka Komisie História skla pri Slovenskej archeologickej spoločnosti (SAS) pri Slovenskej akadémii vied a zodpovedná manažérka pre zápis slovenského ručného sklárstva do reprezentatívnych zoznamov Slovenska a UNESCO Danica Staššíková-Štukovská.
„Slovenské sklárstvo má veľa objavov, má svojrázne prínosy do európskeho a svetového sklárstva, preto sme sa v SAS rozhodli zachrániť ručnú sklársku výrobu zápisom do reprezentatívneho zoznamu Slovenska a potom do UNESCA. Keďže ako Slovensko sme pomerne mladá republika, sklárstvo sa na našom území neriešilo detailne,“ priblížila Staššíková-Štukovská.
Je podľa nej fámou, že sklári zatvorením fabrík u nás skončili, na Slovensku vzniklo množstvo malých prevádzok, kde ľudia vyrábajú unikátne veci zo skla, reprezentujú ho ako Dolinaj či sa snažia o záchranu sklárskeho dedičstva. „Keď sme spravili prvý celoslovenský adresár inštitúcií, ktoré sa venujú sklárstvu, prišli sme k číslu 600 a ešte nie sme hotoví,“ dodala.
