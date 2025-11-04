< sekcia Regióny
Osvetlenie na Rastislavovej v Košiciach bude dočasne nefunkčné
Autor TASR
Košice 4. novembra (TASR) - Lokalita na Rastislavovej ulici v Košiciach bude dočasne neosvetlená. Dôvodom je rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia v úseku medzi ulicami Kukučínova a Milosrdenstva. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti.
„V rámci rekonštrukcie sa dočasne demontujú stožiare verejného osvetlenia, aby sa mohli zrekonštruovať základové pätky stožiarov a ošetriť povrch stožiarov verejného osvetlenia,“ uvádza s tým, že cieľom je bezpečnejšia prevádzka a predĺženie životnosti tejto infraštruktúry.
Stožiare plánujú opätovne osádzať postupne v priebehu budúceho týždňa, a to v závislosti od poveternostných podmienok. Mesto obyvateľov zároveň žiada o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť počas trvania prác a obmedzení.
