Osvetlenie Oravského hradu vypli, šetria elektrinou

Oravský Podzámok 29. septembra (TASR) – Osvetlenie Oravského hradu z dôvodu šetrenia elektrickej energie vypli. Zapnúť ho plánujú iba pri výnimočných udalostiach, napríklad počas vianočných sviatkov, a to iba v určitú hodinu. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila riaditeľka Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava Mária Jagnešáková.



"Energetická kríza zasiahne všetky naše expozície, ale prevažne tie, ktoré sú na energetiku najnáročnejšie, a to Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu," priblížila riaditeľka.



Ako dodala, vo všetkých expozíciách múzea, hlavne na Oravskom hrade, svietia už dávnejšie svietidlami, v ktorých sa používajú šetriace LED žiarovky.



Oravský hrad, ktorý postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo", je jednou z turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Turzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.