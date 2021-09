Osvetová kampaň o rakovine zamierila do bratislavského Ružinova

Bratislava 11. septembra (TASR) – Návštevníci jedného z obchodných centier v bratislavskom Ružinove sa v sobotu dozvedia viac o prevencii rakoviny krčka maternice, prsníka či hrubého čreva. Edukovať ich budú dobrovoľníci – vyliečení onkologickí pacienti, ktorým sa práve vďaka takýmto vyšetreniam podarilo zachrániť život a tiež zdravotníci v čase od 9.00 h do 17.00 h. TASR o tom informovala prezidentka aliancie Nie rakovine a Europacolon Slovensko Jana Pifflová Španková.



Pre návštevníkov bude prichystané nadrozmerné interaktívne nafukovacie črevo aj nafukovacia maketa pľúc. Záujemcovia si budú môcť na simulátore nacvičiť samovyšetrovanie. Na otázky v súvislosti s prevenciou rakoviny krčka maternice v čase od 10.00 h do 14.00 h odpovie gynekologička Radmila Sladičeková, ktorá podala na Slovensku prvú vakcínu proti HPV.



Šéfka aliancie Pifflová Španková poukázala na to, že na Slovensku podľahne každá tretia žena rakovine krčka maternice pre jej neskoré diagnostikovanie. „Na preventívne cytologické vyšetrenie chodí pravidelne len niečo vyše 20 percent žien, čo je veľmi málo. Do ambulancií gynekológov prichádzajú často po viacerých rokoch, často už s prejavmi rozvinutého ochorenia. Aj preto chceme podporiť úsilie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, odborníkov a zdravotných poisťovní a organizujeme sériu osvetových podujatí Nie rakovine Tour,“ uviedla.



Pacientska aliancia obhajuje práva onkologických pacientov a poskytuje svoje poradenské služby na platformách ako online poradňa, bezplatná pacientska linka či pacientske poradne v Košiciach, Nitre, Trnave a Bratislave.