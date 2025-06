Osvetová kampaň priblíži svet rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi

Nitra 11. júna (TASR) - Mesto Nitra a EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre spúšťajú spoločnú osvetovú kampaň pod názvom Inak, a predsa rovnako. Ako uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek, kampaň nesie motto Deti môžu byť rôzne. Hodnota je vždy rovnaká. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu včasnej intervencie, ktorú priamo v rodinách s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením vykonávajú odborní pracovníci z EFFETY.



„Chceme ponúknuť verejnosti pohľad do sveta rodín, ktoré sa stretávajú s vývinovými alebo zdravotnými výzvami u detí. Priblížiť ich príbehy, ponúknuť odborné informácie a ukázať možnosti, ako ich spoločnosť môže účinne podporiť,“ uviedol primátor Nitry Marek Hattas.



„Každá rodina, ktorá čelí výzvam zdravotného znevýhodnenia u svojho dieťaťa, si zaslúži cítiť, že v tom nie je sama. Touto kampaňou chceme búrať predsudky a ukázať, že každé dieťa má rovnakú hodnotu bez ohľadu na to, aké má potreby,“ doplnila riaditeľka Strediska sociálnych služieb o.z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského Anna Laurinec Šmehilová.



Kampaň sa začína v piatok 13. júna o 17.00 h v Kine Palace premietaním dokumentárneho filmu Šedá zóna Daniely Meressy Rusnokovej. „Je silným a intímnym pohľadom na realitu rodín s predčasne narodenými deťmi, ktoré sa pohybujú v ´šedej zóne´ systému. Premietanie filmu bude sprevádzať odborná diskusia s tvorkyňou dokumentu a odborníčkami z oblasti sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky a rodičovskými zástupkyňami,“ doplnil Holúbek.