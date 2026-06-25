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Osvetové stredisko v Senici pozýva deti na letné kreatívne dielne
Podľa organizátorov je cieľom dielní ponúknuť deťom počas prázdnin priestor na kreatívne vyžitie v neformálnej atmosfére.
Autor TASR
Senica 25. júna (TASR) - Záhorské osvetové stredisko (ZOS) v Senici pripravilo pre deti počas letných prázdnin kreatívne dielne zamerané na tvorenie a rozvoj fantázie. Podujatia sa budú konať v utorky a štvrtky od 10.00 do 11.30 h. Pre TASR to uviedla Lucia Danišková zo ZOS.
Deti si budú môcť vyskúšať viacero tvorivých aktivít. „Budeme vyrábať Keramické prívesky, maľované Pestré kamienky alebo Vintage pohľadnicu ako zo starých čias. Pre romantické duše je prichystaná Akvarelová lúka a na odvážnych mladých umelcov čakajú Netradičné štetce. Pre najväčších výmyselníkov sme prichystali Bláznivé príbehy - čím bláznivejšie, tým lepšie,“ ozrejmila.
Podľa organizátorov je cieľom dielní ponúknuť deťom počas prázdnin priestor na kreatívne vyžitie v neformálnej atmosfére. Vstup na podujatie je bezplatný a rezervácia vopred nie je potrebná.
Deti si budú môcť vyskúšať viacero tvorivých aktivít. „Budeme vyrábať Keramické prívesky, maľované Pestré kamienky alebo Vintage pohľadnicu ako zo starých čias. Pre romantické duše je prichystaná Akvarelová lúka a na odvážnych mladých umelcov čakajú Netradičné štetce. Pre najväčších výmyselníkov sme prichystali Bláznivé príbehy - čím bláznivejšie, tým lepšie,“ ozrejmila.
Podľa organizátorov je cieľom dielní ponúknuť deťom počas prázdnin priestor na kreatívne vyžitie v neformálnej atmosfére. Vstup na podujatie je bezplatný a rezervácia vopred nie je potrebná.