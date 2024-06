Osvieženie v horúčavách ponúkajú hmlové a pitné fontánky

Bratislava 29. júna (TASR) - Osvieženie v hlavnom meste Slovenska počas horúcich dní ponúkajú obyvateľom či návštevníkom hmlové i pitné fontánky. Pripomína to bratislavský magistrát na sociálnej sieti. V sobotu by mohla teplota v Bratislave podľa meteorológov vystúpiť na 33 stupňov Celzia, v nedeľu (30. 6.) by mohla dosiahnuť 35 stupňov Celzia.



Hmlové fontány sa nachádzajú na Hviezdoslavovom námestí, na Hlavnom námestí či na Námestí Nežnej revolúcie, ale aj na Dulovom námestí, v Parku A. Hlinku, v Medickej záhrade či Námestí M. Benku. "Hmlové fontány sú zapnuté denne od 9.00 do 20.00 h, pričom pri vystúpení teploty nad 23 stupňov Celzia sa automaticky spúšťajú," konštatuje hlavné mesto.



Osvieženie ponúkajú aj pitné fontány. Tie sú napríklad na Námestí Nežnej revolúcie, na Hviezdoslavovom, Župnom a Hlavnom námestí či U červeného raka. Tiež na Nádvorí Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci, na Hradnom vrchu, v parčíku na Svoradovej ulici i na Panskej ulici. Nová pitná fontána je na na Námestí slobody, na detskom ihrisku na Adámiho ulici, v multifunkčnom parku na Karloveskej ulici, v Sade Janka Kráľa, na ihrisku na Železnej ulici, na rohu Karadžičovej a Záhradníckej ulice, v Medickej záhrade i vo Vodárenskom múzeu.



Pre okres Bratislava vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sobotu výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, v nedeľu predbežne platia výstrahy druhého stupňa. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," pripomína SHMÚ.