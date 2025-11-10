Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Otca obvineného z týrania bábätka v okrese Galanta stíhajú na slobode

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

O väzbe 19-ročnej matky súd rozhodne v pondelok, aktuálne ju hospitalizovali v nemocnici.

Autor TASR
Galanta 10. novembra (TASR) - Prokurátor rozhodol, že 21-ročného otca obvineného z týrania bábätka v okrese Galanta, ktoré skončilo v nemocnici so život ohrozujúcimi zraneniami, budú trestne stíhať na slobode. O väzbe 19-ročnej matky súd rozhodne v pondelok, aktuálne ju hospitalizovali v nemocnici. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Voči obvineným vzniklo dôvodné podozrenie, že mali fyzicky týrať svoje štvormesačné dieťa, ktoré bolo ešte v piatok (7. 11.) prevezené do Nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami. „Po podaní návrhu na ich väzobné stíhanie zo strany vyšetrovateľa bol obvinený muž na príkaz prokurátora prepustený a je stíhaný na slobode. Matka dieťaťa bola z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu hospitalizovaná v nemocnici,“ priblížila.
.

