Otec nechtiac zabudol malú dcéru vo vlaku pri Dunajskej Strede

Dunajská Streda 2. novembra (TASR) - Muž, ktorý v utorok (1. 11.) cestoval na trati Bratislava - Dunajská Streda, vystúpil na stanici Miloslavov a až potom si uvedomil, že jeho malá dcéra zostala vo vlaku. Ihneď o tom uvedomil políciu. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



"Policajti intenzívne komunikovali s pracovníkmi železnice, ktorí dievčatko vo vlaku našli a sprevádzali ho až do železničnej stanice Orechová Potôň. Tam si ho prevzala výhybkárka, ktorá ho usadila vo svojej kancelárii a až do príchodu policajnej hliadky mu robila spoločnosť," opísala polícia.



Policajti dieťa potom previezli do Miloslavova, kde sa stretlo so svojím otcom. "Upozorňujeme rodičov a ostatných, ktorí cestujú s malými deťmi, aby ich mali neustále pod dohľadom a aby sa riadne uistili, že počet detí pri nastupovaní sedí s počtom detí pri vystupovaní," doplnila polícia.