Otestovali druhú časť zmodernizovanej karloveskej radiály v Bratislave

Bratislava 31. januára (TASR) – Druhú časť zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave od obratiska v Karlovej Vsi po Damborského otestovala v piatok skúšobná jazda. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman s tým, že táto jazda je súčasťou kolaudačného konania.



BSK ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejbusové dráhy začal kolaudačné konanie druhej etapy Karlovesko-dúbravskej radiály na žiadosť hlavného mesta ešte v minulom roku. "Ak bude všetko v poriadku, vydá BSK povolenie na predčasné užívanie počas pár týždňov," uviedla Forman. Bratislavský magistrát predpokladá spustenie premávky električiek po druhej časti zmodernizovanej trate až do Dúbravky v týždni po 17. februári.



"Na to, aby električky v Dúbravke 'dostali zelenú', sú potrebné napríklad záznam o skúšobnej jazde, stanoviská dotknutých orgánov a množstvo ďalších potrebných dokladov. Až po splnení všetkých podmienok vydá BSK povolenie na predčasné užívanie," podotýka kraj.



Električky od 19. decembra 2019 premávajú zatiaľ po časti zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály iba po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi. V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace doteraz bránil spusteniu premávky električiek až do Dúbravky. Mestu sa však po dvoch neodkladných opatreniach súdu podarilo dostať do elektrickej stanice a zrealizovať v nej nevyhnutné úpravy.



Od začiatku mája je naplánovaná najťažšia etapa modernizácie karloveskej radiály, ktorá má trvať do septembra 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála.